В Москве почти на четверть снизилось количество ипотечных сделок
Число ипотечных сделок в Москве в первом квартале 2026 года снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении Росреестра по Москве.
"Всего за первый квартал 2026 годом Росреестром по Москве оформлено 22 530 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 23% меньше, чем в январе-марте прошлого года (29 082)", - отмечается в сообщении ведомства в канале в Мах.
За март было зарегистрировано 7 702 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. К аналогичному месяцу прошлого года (10 385) результат уступил на четверть (26%). Мартовский показатель сопоставим с предыдущим месяцем (7 789) с разницей в 1% или 87 зарегистрированных ипотек.
"Для сравнения годом ранее разница между февралем (11 044) и мартом (10 385) составила 6%, а в 2024 году (9 678 - февраль, 9 254 - март) - 4%. В среднем с начала года в столице оформляется по 7,5 тыс. ипотечных сделок в месяц", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра по Москве Дарьи Кудиновой.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой.
"В рамках семейной ипотеки в столице в январе-марте 2026 года выдано 96,5 млрд рублей - это 15,3% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 14,9% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов почти на 3,4 трлн рублей", - отметил Ефимов.