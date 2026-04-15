В Москве почти на четверть снизилось количество ипотечных сделок

Число ипотечных сделок в Москве в первом квартале 2026 года снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении Росреестра по Москве.

"Всего за первый квартал 2026 годом Росреестром по Москве оформлено 22 530 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 23% меньше, чем в январе-марте прошлого года (29 082)", - отмечается в сообщении ведомства в канале в Мах.

За март было зарегистрировано 7 702 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. К аналогичному месяцу прошлого года (10 385) результат уступил на четверть (26%). Мартовский показатель сопоставим с предыдущим месяцем (7 789) с разницей в 1% или 87 зарегистрированных ипотек.

"Для сравнения годом ранее разница между февралем (11 044) и мартом (10 385) составила 6%, а в 2024 году (9 678 - февраль, 9 254 - март) - 4%. В среднем с начала года в столице оформляется по 7,5 тыс. ипотечных сделок в месяц", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра по Москве Дарьи Кудиновой.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой.