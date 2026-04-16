Финляндия может пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью.

Как напомнил в беседе с ТАСС дипломат, в последние годы власти страны постоянно ужесточали правила приобретения недвижимости на финской территории гражданами России.

«Завершилось это тем, что в 2025 году был введён полный запрет на такие сделки под предлогом «национальной безопасности», — отметил он.

Посол указал, что на все жалобы о том, что подобные действия, направленные на откровенную дискриминацию по принципу гражданства, противоречат всем нормам международного права, «здесь уже не обращают внимания».

Он также отметил, что заявление Минобороны Финляндии говорит о том, что вскоре власти страны с одобрения военных могут «получить возможность пересмотреть уже заключённые сделки с недвижимостью задним числом». И хотя соответствующего закона пока нет, не будет ничего удивительного в том, если такое действия будут предприняты.

В феврале министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что власти страны намерены пересмотреть подход к контролю за сделками с недвижимостью, заключёнными иностранцами за последние 20 лет.