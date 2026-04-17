Назван самый выгодный российский город для покупки квартиры под аренду

Российским городом, где выгоднее всего покупать квартиру под сдачу в аренду, оказался Грозный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Стоимость квартиры в Грозном составляет 5,76 миллиона рублей, а арендная ставка — около 41 тысячи рублей в месяц. Так, доходность в городе находится на уровне 8,5 процента, окупаемость — 11,7 года. Вторую строчку рейтинга занял Нижний Тагил (8,3 процента, 12,1 года), третью — Мурманск (7,7 процента, 13 лет). Пятерку лидеров замкнули Астрахань и Хабаровск.

Наименее выгодным городом оказалась Москва, где стоимость квартиры составляет 23,75 миллиона рублей при аренде стоимостью 70,3 тысячи рублей в месяц. Доходность здесь составляет 3,6 процента, а окупаемость — 28,2 года. Второе место анти-топа занял Санкт-Петербург (4,4 процента, 22,7 года), третье — Курск (4,6 процента, 21,7 года). В первую пятерку также попали Чебоксары и Казань.

Отмечается, что за год доходность вторичных квартир снизилась, а окупаемость возросла. Сейчас в среднем по стране доходность составляет 5,8 процента против 6,4 процента в 2025 году, окупаемость — 17,2 года против 15,7 года в 2025-м. Такая динамика связана с тем, что цены на жилье выросли на 11 процентов, а стоимость аренды — лишь на один процент. Согласно прогнозам, если во второй половине 2026 года ставки по ипотеке упадут, стоимость жилья вырастет, а аренда подешевеет, доходность снизится еще больше и срок окупаемости вырастет.

