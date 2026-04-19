Россиян предостерегли от покупок одного вида квартир

Покупателям квартир с видом на природу сложно получить компенсацию от застройщика, если «видовая квартира» впоследствии перестала быть таковой. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет о случаях, когда квартира продавалась за более высокую цену благодаря виду на лес, реку или парк, однако потом пространство перед окнами было застроено.

«Доказать отсутствие какого-то потребительского свойства или недостатка не так просто. Если квартира соответствует заявленным СНиПам и строительным нормам, то считается, что она надлежащего качества. Кроме того, в договоре вы не найдете положений о виде из окна», — предостерег эксперт.

Ранее гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов назвал неочевидный фактор снижения стоимости квартиры. По его словам, продать квартиру подороже могут помешать припаркованные во дворе машины.