Цены на жилье в небоскребах Москвы превысили 8 млрд рублей

Цены на элитные квартиры, расположенные на верхних этажах небоскребов Москвы, могут достигать внушительных сумм — вплоть до 8,3 миллиарда рублей.

Об этом рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, ссылаясь на данные аналитической платформы.

— Согласно данным ИИ-помощника недвижимость AI, в Москве цены таких видовых квартир на последних этажах могут достигать 8,3 миллиарда рублей, — отметил специалист.

Медианная стоимость недвижимости на последних этажах высоток составляет 22,4 миллиона рублей при средней площади квартир около 56 квадратных метров. При этом в Санкт-Петербурге максимальная цена может достигать 2,86 миллиарда рублей, медианная — 12,2 миллиона рублей, а средняя площадь — порядка 46 квадратных метров.

Спрос на жилье в небоскребах хоть и является устойчивым, ориентирован на узкую аудиторию, интересующуюся исключительно дорогостоящей недвижимостью. Основные преимущества таких объектов: панорамные виды, наличие собственной развитой инфраструктуры для отдыха и работы, а также инвестиционный потенциал, передает ТАСС.

Представитель Association of Real Estate Agencies Диана Достовалова рассказала, что самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе стоит четыре миллиарда рублей и находится в элитном поселке в Жуковке.