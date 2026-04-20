В России наблюдается рост преступлений на рынке недвижимости

В России наблюдается стабильный рост подтвержденных преступлений на рынке недвижимости. Об этом газете «Известия» рассказали в центре «Аналитика. Бизнес. Право».

Специалисты сообщили, что с 2018 года судами были вынесены примерно 13,3 тыс. приговоров по делам о мошенничестве с недвижимостью. При этом в 2025-м количество таких приговоров приблизилось к 2,6 тыс. Отмечается, что более 95% дел оказались связаны со сделками, которые были оформлены в письменной форме, а также без участия нотариуса.

Чаще всего суды рассматривали преступления, связанные с предоставлением услуг и предпринимательской деятельностью. Помимо этого, особенно оказались распространены продажи объектов лицами без прав собственности.

На втором месте оказались преступления с подделкой документов. За ними следуют тройку финансовые аферы, в числе которых фиктивные займы под залог недвижимости и мошенничество при оформлении ипотеки.

Помимо этого, распространенными преступлениями также стали фиктивные сделки для обналичивания материнского капитала, расчеты фальшивыми средствами, телефонное и интернет-мошенничество.

Финансовый советник Глав семей Алексей Родин до этого говорил, что среднестатистическому жителю России сегодня крайне сложно позволить себе покупку жилья. По его словам, основная причина такой ситуации — существовавшая в течение долгих лет практика льготного ипотечного кредитования.