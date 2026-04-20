В России долги за коммуналку собираются списывать онлайн

Минстрой России намерен подготовить законопроект об онлайн-списании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по всей стране. Его планируется внести на рассмотрение Госдумы после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 российских регионах. Ожидается, что это будет способствовать собираемости задолженности.

© Суть событий

Об этом сообщает газета «Известия». По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9% счетов. Общая сумма долгов составляет 1–1,5 трлн рублей, сообщил изданию глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Предполагается, что механизм онлайн-списания долгов будет действовать «почти без участия человека». Система система ГИС ЖКХ при обнаружении задолженности будет автоматически связываться с базами данных МВД и Росреестра, мгновенно находит владельца квартиры и присылает ему уведомление о задолженности на «Госуслуги». Если сообщение было проигнорировано, система сформирует пакет документов и отправляет его в электронном виде сразу мировому судье.

В Госдуме, однако, указали, что этого недостаточно для решения проблемы. Сергей Пахомов указал, что люди часто не понимают, за что им начислили платежи, и не согласны с цифрой в квитанции, «особенно когда она резко увеличивается». По его мнению, ресурсоснабжающие и управляющие организации должны постоянно работать с жителями - своевременно разъяснять структуру начислений, показывать объем потребленных ресурсов, проводить сверки, сообщать причины перерасчетов и информировать о выполненных и планируемых работах по дому.

Упускают депутаты, по-видимому, и ту очевидную причину, что чаще всего неплательщики элементарно не имеют денег. И тут уже никакие автоматические списания не помогут.

Вызывает вопросы и то, что если верить цифрам, которые озвучил газете глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, оплачены на 1-е января 97,9% счетов ЖКХ. Получается, что не оплачены всего два процента. Выглядит крайне сомнительно, и если это действительно так, то о чем вообще идет речь? Есть ли вообще проблема, вокруг которой стоит копья ломать?

С другой стороны, не меньшее удивление вызывает и общая сумма долгов по ЖКХ, названная господином Пахомовым - 1-1,5 трлн рублей. Более чем впечатляющая. Каковы же тогда общие расходы россиян на коммунальные услуги? Ведь если два неоплаченных процента равняются триллиону, то 100% это 50 триллионов? Все доходы российского бюджета (37 млрд) значительно меньше этой суммы. Что-то здесь цифры не бьются.