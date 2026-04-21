В российском регионе рухнул спрос на строительство частных домов

Спрос на строительство частных домов в Екатеринбурге и в радиусе 70 км вокруг него рухнул на 60–80%.

Об этом сообщил основатель и руководитель компании «Мастера технологий» Алексей Фоминых. Его слова цитирует ЕАН.

«Регистрация домов в 2025 году — это хвост закладок 2023–2024 гг. Реальный спрос на новые стройки упал на 60–80% в масс-сегменте. Истинное падение ввода мы увидим только во второй половине 2026 года», — отметил эксперт.

Сильнее всего, по его информации, просел спрос на коттеджи комфорт-класса. Фоминых считает, что причина тому — высокие ставки по кредитам и отсутствие льготных ипотек для такой недвижимости. Кроме того, происходит «сжатие метража», поскольку покупатель зачастую не может приобретать большие дома.

Стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров до этого говорил, что текущий избыток предложения на рынке новостроек в России в будущем может смениться дефицитом. По его словам, девелоперы уже сокращают запуск новых проектов, и через несколько лет это способно привести к нехватке предложения.