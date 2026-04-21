Молодым семьям предложили компенсировать аренду жилья

В России необходимо рассмотреть возможность предоставления молодым семьям компенсации расходов на аренду жилья. С такой инициативой 21 апреля выступила председатель Экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации по соцполитике Лилия Овчарова.

В ходе заседания совета она обратила внимание, что более 30 процентов таких семей проживают в арендном жилье.

Овчарова также рассказала о действующих федеральных программах жилищной поддержки семей с детьми. По ее словам, которые приводит пресс-служба Совфеда, льготные ипотечные программы являются главным инструментом по поддержке семей при решении жилищных проблем.

Глава совета отметила, что максимальным охватом отличается «Семейная ипотека», на втором месте — программа предоставления многодетным семьям целевой выплаты на погашение ипотеки.

«Есть еще три ипотечных программы с меньшим охватом семей с детьми, где широко представлены заемщики до 36 лет», — сказала она.

Как указала Овчарова, самая массовая неипотечная мера жилищной поддержки — это социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем», в 2024 году эту выплату получили 10,6 тысячи семей.