Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

Полноценное восстановление рынка ипотеки в России возможно в случае снижения ключевой ставки ниже 12 процентов годовых. Такое условие в беседе с агентством РИА Новости допустил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

Именно такой уровень ключевой ставки, по мнению банкира, сделает размер переплаты по стандартному сроку в 30 лет приемлемым. Согласно прогнозам Щавелева, в 2026 году льготные программы кредитования продолжат доминировать на рынке, спросом прежде всего будет пользоваться семейная ипотека. Доля рыночной ипотеки при этом будет постепенно расти и в этом году составит около 20-25 процентов.

Ранее в Совете Федерации предрекли улучшение ситуации с ипотекой в ближайшие пару лет. За это время россияне смогут подкопить деньги и дождаться снижения ставки. Только к концу 2026 года ее уровень должен опуститься ниже 15 процентов. Аналогичный срок называют и в институте развития «Дом.РФ»