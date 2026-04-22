В Москве исчезло жилье дешевле 5 млн рублей

Квартиры и апартаменты дешевле пяти миллионов рублей больше не продаются на рынке новостроек Москвы. Об этом сообщили эксперты аналитической системы bnMAP.pro. По их данным, за последний год самые доступные предложения были полностью выкуплены.

© Вечерняя Москва

Аналитики отметили, что на данный момент в продаже не осталось ни одного лота в этом ценовом диапазоне. Бюджетные варианты быстро покинули рынок на фоне высокого спроса.

Новые проекты выходят уже с более высокой стоимостью.

Апартаменты, которые могли бы пополнить сегмент доступного жилья, сейчас не строятся. При этом проекты масс-сегмента запускаются ограниченно и по более высоким стартовым ценам.

В результате рынок смещается в сторону более дорогого жилья. Даже минимальные предложения теперь превышают пять миллионов рублей, а самый доступный вариант оценивается примерно в 5,7 миллиона рублей, передает ТАСС.

Представитель Association of Real Estate Agencies Диана Достовалова рассказала, что самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе стоит четыре миллиарда рублей и находится в элитном поселке в Жуковке.