Регионы РФ столкнулись с дефицитом жилья: причины и последствия

Почти четверть субъектов РФ столкнулась с нехваткой нового жилья, выяснили «Известия» на основе исследования Macon и девелоперской компании «Талан». В зоне риска — Волгоградская, Оренбургская, Ульяновская, Кировская области, а также Марий Эл, Забайкалье, Карелия, Хакасия, Мордовия, Калмыкия, Алтайский край, Якутия, Бурятия и Чувашия.

При этом около 41% спроса приходится всего на девять крупнейших городов, где застройщики и сосредоточены. В ряде регионов активность девелоперов минимальна: Калмыкия, Ингушетия, Магаданская область, Коми, Мурманская и Новгородская области, Республика Алтай, Севастополь, Камчатка и Мордовия.

В новых субъектах разрыв между реализованными квартирами и введенными в строй достигает 1,5–1,7 раза. В перспективе дефицит может распространиться на Ингушетию, Владимирскую и Кемеровскую области.

Основные причины — низкая девелоперская активность в регионах, ограниченное число подготовленных площадок, высокие издержки и слабый платежеспособный спрос. Застройщики предпочитают крупные агломерации, где риски ниже. При этом в городах-миллионниках накапливается нереализованное жилье: если в 2021 году к моменту ввода продавалось около 70% площадей, то к 2026-му — только 51%.

Нехватка новостроек ведет к росту цен и снижению доступности жилья, что подталкивает людей к переезду в крупные города. Это создает замкнутый круг: отток населения снижает привлекательность регионов для застройщиков, а отсутствие современного жилья стимулирует дальнейшую миграцию.

Эксперты предлагают стимулировать строительство через льготное кредитование проектов в малых городах, субсидирование подключения к инфраструктуре и запуск региональных ипотечных программ с пониженной ставкой. Без диалога власти и бизнеса, предупреждают аналитики, ситуация может не измениться.