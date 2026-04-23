Россиянам отсоветовали гасить ипотеку досрочно

Досрочное погашение ипотеки не для всех будет оптимальным и выгодным решением. Быстро избавляться от кредита отсоветовал некоторым россиянам руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, пишут «Известия».

Если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные средства на выплаты может спровоцировать трудности. Кроме того, на поздних этапах это будет практически бесполезно — повышенные платежи перестанут снижать общую переплату по кредиту.

Самой эффективной стратегией специалист назвал частичное досрочное погашение ипотеки с сокращением срока кредита.

«В этом случае заемщик вносит сумму сверх обязательного платежа, не уменьшая ежемесячный взнос, а банк пересчитывает график, "срезая" последние месяцы или годы выплат, на которые и приходились бы проценты», — пояснил Овечкин.

Ранее россиянам назвали способ быстрее накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Для этого гражданам посоветовали воспользоваться материнским капиталом.