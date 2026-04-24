Российские бизнесмены начали скупать дома с бункерами в Новой Зеландии

Интерес к недвижимости в этой стране вырос в три раза из-за опасений третьей мировой войны. Обеспеченные россияне рассматривают в основном города, где есть русскоязычное сообщество, сообщает Telegram-канал SHOT. Это Окленд, где есть целые районы с экспатами из стран СНГ, а также Веллингтон и Крайстчерч. Цены на недвижимость стартуют от 23 млн рублей и доходят до 200 млн.

Коттеджи с подземными бункерами относятся к вип-сегменту жилья. Их показывают только элитным клиентам после верификации. Бункер можно достроить и к уже готовому дому, стоимость составит от 4 до 10 млн рублей. Самый бюджетный вариант сейчас — это небольшая комната со взрывоупорным и газонепроницаемым люком и водонепроницаемой композитной конструкцией.

Покупать готовые дома в Новой Зеландии сейчас могут только обладатели ВНЖ или держатели местной «золотой визы» для состоятельных инвесторов.