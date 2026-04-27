Кого могут лишить регистрации по месту жительства

Адвокат, член коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнёры» Арам Мурадов рассказал, что в России существует три категории граждан, кого могут снять с регистрационного учёта.

Так, по его словам, в первую очередь соответствующие меры могут быть приняты в отношении «фиктивных жильцов».

«Это лица, в отношении которых доказано, что они предоставили заведомо ложные сведения или документы для регистрации или не имели намерения реально проживать или пребывать в указанном помещении (проще говоря, зарегистрировались, но жить там не собирались и не жили)», — цитирует адвоката ТАСС.

Кроме того, с регистрации могут быть сняты и собственники или наниматели жилья, если будет доказано, что они не имели намерения предоставлять жильё для реального проживания зарегистрированного лица или разрешили так называемую «регистрацию на бумаге» без фактического вселения человека в квартиру.

Третья категория — это лица, в отношении которых уже имеются процессуальные документы.

«В зоне риска находятся те, на кого оформлены обвинительный приговор суда по уголовному делу о фиктивной регистрации, постановление суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям», — сказал Мурадов.

Юрист, член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй ранее объяснила изменения правил регистрации по месту жительства с 1 мая.

Также сообщалось, что МВД планирует аннулировать прописку, если выяснится её фиктивный характер.