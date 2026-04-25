Жителям новых регионов рассказали, как получить компенсацию за утраченное жилье

Жители новых регионов, у которых повреждено или разрушено жилье, могут получить компенсацию. Если в выплате было отказано, решение можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде. Об этом говорится в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Так, право на выплату имеют следующие граждане: собственники жилых помещений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, чье жилье было полностью разрушено или требует ремонта; члены семей собственников, зарегистрированные или признанные судом проживающими в утраченных или поврежденных помещениях; те, чье право на получение компенсации признано судом.

"При этом не важно, состоял ли человек в очереди на улучшение жилищных условий", - подчеркивается в публикации.

Для компенсации нужны заявление от каждого собственника, документы заявителя и членов его семьи (паспорт, ИНН, справка с места жительства о составе семьи на каждого заявителя, свидетельство о рождении, документ о смене фамилии, имени или отчества), документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, отметка о регистрации в паспорте либо решение суда, подтверждающее постоянное проживание в поврежденном или утраченном жилье, копия акта обследования помещения, фото, свидетельские показания, реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Заявление и документы необходимо подать в местную администрацию по месту нахождения утраченного или поврежденного жилья. Срок рассмотрения заявления занимает до 30 дней.

В ЛНР и ДНР размер компенсации за утраченное жилье составляет 51 500 рублей за 1 кв. м., за капитальный ремонт - 10 000 рублей за 1 кв. м. В Херсонской и Запорожской областях - 45 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

"При определении размера компенсации приняты следующие нормативы жилой площади: 33 кв. м - для одиноко проживающих, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи - для семей из трех человек и более", - добавили эксперты.

Они также напомнили, что граждане могут получить компенсацию только один раз. Если жилье было утрачено, то выдается выплата на покупку нового, а если повреждено - на проведение ремонтных работ.