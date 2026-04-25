Штаты уже посыпались: в США фиксируют рекордный обвал рынка жилья

Соединенные Штаты, как пишет Forbes, столкнулись с беспрецедентным кризисом доступности жилья, который не щадит ни молодежь, ни людей среднего возраста. Согласно свежим данным Федерального резервного банка Нью-Йорка и Жилищного центра Американского института предпринимательства (AEI), на которые ссылается Fox Business, рынок недвижимости демонстрирует рекордный обвал по всем возрастным группам. Разрыв между доходами американцев и реальными ценами на дома достиг исторического максимума: если в 2003 году средняя стоимость жилья превышала годовой доход домохозяйства в 4,3 раза, то сегодня этот показатель приблизился к шестикратному уровню.

Аналитики отмечают драматическое снижение уровня домовладения, зафиксированное в период с 2000 по 2022 год. Эта доля сократилась на 8-10% в каждой возрастной категории, причем наиболее показательной является ситуация среди тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Среди американцев с годовым доходом от 50 до 75 тысяч долларов в 2022 году собственным жильем могли похвастаться лишь 25% семей. Для сравнения, в домохозяйствах с доходом от 175 тысяч долларов этот показатель держится на уровне 70-80%. Особенно тяжелый удар пришелся на покупателей первого жилья в возрасте 30-39 лет, где уровень владения недвижимостью опустился ниже 50%.

Как подчеркивают эксперты, ключевая проблема текущего кризиса кроется не столько в высоких ставках по ипотеке, сколько в колоссальном дисбалансе между заработными платами и запрашиваемыми ценами на объекты. В Fox Business отмечают, что многие покупатели вынуждены прибегать к прямой финансовой помощи родственников, чтобы покрыть образовавшийся дефицит средств. Это приводит к серьезным социальным последствиям: некоторые семьи уже отказываются от планов заводить больше детей из-за острой нехватки пространства в имеющемся у них жилье.

Содиректор Жилищного центра AEI Эд Пинто предупреждает, что сохранение текущей тенденции грозит формированием в США устойчивого класса арендаторов, который пополнят граждане, так и не сумевшие достичь высокого уровня благосостояния. Пока цены на жилье остаются на прежнем уровне, а доходы растут лишь символическими темпами (около 3% в год), семьи с низким и средним достатком рискуют оказаться навсегда вытесненными с рынка недвижимости. По словам Пинто, американцы сегодня не покупают жилье ни в 28, ни в 38, ни в 48 лет, что ведет к планомерному и повсеместному снижению уровня домовладения.