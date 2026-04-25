Строительный бум в Кыргызстане. Более 20 тысяч квартир сдадут до конца года

До конца года в Кыргызстане планируют сдать в эксплуатацию более 20 тысяч квартир. О строительном сегменте Бишкека рассказала корреспондент «МИР 24 Асель Усенова.

Раньше облик столицы определяли классические девятиэтажки, но сегодня город выглядит иначе. Здесь активно возводят бизнес-центры и современные жилые кварталы. Динамика прослеживается и в социальном секторе.

Яркий пример государственное ипотечное жилье. Квартиры сдаются под ключ: с сантехникой и готовой отделкой. Новые владельцы смогут заселиться уже этой осенью.

Всего по программе государственной ипотеки до конца 2026 года ключи от новых квартир получат свыше шести тысяч семей. Ставка для сотрудников бюджетной сферы составляет 4%, для остальных граждан 8%. Контроль качества на объектах обеспечивают мобильные лаборатории профильного министерства.

«Прибор для определения марки бетона используется следующим образом: пистолет прикладывают и производят выстрел по поверхности материала. Такое оборудование у нас появилось сравнительно недавно. Раньше все проводилось вручную, с использованием механического молотка.

Рекордсмен среди высоток в Бишкеке 25-этажное здание высотой в 101 метр. Два этажа в новом небоскребе отведены под парковку. По установленным нормам, на 100 квартир должно быть не менее 70 мест для стоянки автомобилей. Однако ключевым фактором остается надежность в проекте такой сложности необходимы точные инженерные расчеты.

«Здесь фундаментная плита высотой 2 метра 80 сантиметров. Марка бетона 450, ушло сюда 2800 кубов бетона, а также почти 700 тонн арматуры только на фундамент.

При строительстве новых объектов учитывают и другие факторы. Кыргызстан расположен в сейсмоактивной зоне возможны подземные толчки до девяти баллов. В зоне повышенного риска Иссык-Атинский разлом.

«Иссык-Атинский разлом это место соединения двух тектонических плит. В зависимости от подзоны определяется допустимая этажность домов, например, в первой могут располагаться только легкие строения и индивидуальные жилые дома, в другой разрешено строительство зданий от трех до пяти этажей.

Также в республике планируют построить около 400 социальных объектов. Большинство из них образовательные учреждения.