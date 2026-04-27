Названа причина высоких цен на жилье в Москве

Эксперт по зарубежной недвижимости Наталья Бахурина в беседе с «Абзацем» рассказала о причинах высокой стоимости жилья в российской столице. Как уточнила она, цены повышаются в связи с избыточным спросом.

Когда спрос высокий, цены тоже увеличиваются, подчеркнула собеседница Telegram-канала. По ее словам, «Москва – это чуть ли не отдельное государство». Без столь высокого спроса цены в городе были бы ниже, отметила Бахурина. Также она обратила внимание на то, что в Москве «есть работа и возможность зарабатывать деньги».

Для сравнения: в настоящее время в турецком Бодруме можно найти дом у моря площадью 100 м² за €150 тыс. (13,2 млн рублей). Двухкомнатная квартира в центре Барселоны может обойтись в 16,2 млн. Эта сумма эквивалентна цене аналогичного жилья на окраине Москвы.

Ранее сообщалось, что в апреле средние ставки по ипотеке в России впервые с лета 2024 года опустились ниже 20% на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Банк России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением показателя. По прогнозам аналитиков, в ближайшие недели банки могут опустить ставки по ипотеке еще на 0,5–1 п.п.