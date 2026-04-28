В крупных городах России резко выросли продажи вторичного жилья

В январе-марте 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших российских городов было продано 122,7 тыс. квартир, что на 18% больше показателя годичной давности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Данный результат превысил рост в сегменте новостроек на 14 процентных пунктов — там реализовали 71,5 тыс. лотов. За год доля готового жилья в общей структуре сделок увеличилась с 60,2% до 63,2%, следует из мониторинга.

В Москве продажи «вторички» за первый квартал выросли на 25% в годовом выражении, тогда как реализация новостроек просела на 37%, отмечают в ЦИАН. Самый заметный сдвиг зафиксирован в Тольятти: там спрос на готовые квартиры прибавил 55%, а на строящиеся — снизился на 31%.

Эксперты связывают тенденцию с переориентацией покупателей. Люди все чаще отказываются от современного жилья в пользу «обычной» вторички, поясняют они. Ключевой фактор, по мнению экспертов, — изменение условий семейной ипотеки (кредиты под 6%): с 1 февраля 2026 года по программе можно оформить только один заем, хотя раньше такое право имел каждый из супругов.

Владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров подчеркнул, что это решение сузило платежеспособную аудиторию, и многие покупатели заняли выжидательную позицию в надежде на дальнейшее снижение ставок.