Риелтор рассказала, что будет с ценами на «вторичку» в России

Риелтор и эксперт в сфере недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером прокомментировала данные о всплеске продаж вторичного жилья в России и рассказала, что будет с ценами на «вторичку» в обозримой перспективе.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН сообщило, что в январе-марте 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших российских городов было продано 122,7 тыс. квартир, что на 18% больше показателя годичной давности. Данный результат превысил рост в сегменте новостроек на 14 процентных пунктов — там реализовали 71,5 тыс. лотов.

Несмотря на впечатляющие цифры статистики за первый квартал 2026 года, эксперт призвала не путать рыночный «бум» с процессом восстановления. По словам Перескоковой, текущая активность во многом обусловлена сокращением программ господдержки на первичном рынке и изменением приоритетов самих покупателей.

Рост продаж, который мы наблюдаем в начале 2026 года, — это не стихийный бум, а скорее восстановление после серьезной просадки прошлых лет и реализация отложенного спроса. Ранее рынок был зажат высокими ставками и неопределенностью, но сейчас ситуация изменилась. Смещение интереса со строящегося жилья на готовое произошло в первую очередь из-за сокращения льготных ипотечных программ. Когда цены на «первичку» и «вторичку» практически сравнялись, выбор в пользу готового жилья стал очевиден. Люди выбирают концепцию «заезжай и живи»: им нужна развитая инфраструктура и готовый ремонт здесь и сейчас, а не перспектива жить несколько лет в эпицентре строительных работ у соседей. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

Сегодняшний рынок вторичной недвижимости — это рынок покупателя, который стал крайне придирчивым к качеству лотов, добавила эксперт. На фоне высокой стоимости кредитования значительной частью оборота стали альтернативные сделки, а обязательным атрибутом успешной продажи — готовность собственника к диалогу по цене.

«Сегодняшний рынок можно назвать активным, но без перегрева. Важно понимать: цены не растут пропорционально спросу. В объявлениях цифры могут стоять на месте, но в реальности сделки все чаще проходят с дисконтом — торг в размере 5–10% стал стандартом. Основой рынка стали альтернативные сделки, когда люди одновременно продают один объект и покупают другой. При этом спрос стал крайне избирательным. Ликвидные квартиры у метро с хорошей планировкой уходят быстро, а некачественные лоты могут стоять в экспозиции месяцами. Покупатели устали ждать снижения ипотечных ставок и начинают покупать «как есть», но их требования к качеству жилья значительно выросли», — рассказала она.

По словам Перескоковой, один из главных вопросов, волнующих рынок — стоит ли откладывать покупку недвижимости в надежде на обвал цен. Эксперт убеждена, что, несмотря на стагнацию в отдельных локациях, общего снижения стоимости квадратного метра в России ждать не стоит.

«Динамика цен сейчас очень неоднородна и сильно зависит от района: если в одном месте мы видим стагнацию, то в престижных локациях городов стоимость продолжает стабильно расти. Тем не менее, на хорошие, качественные лоты цены будут повышаться и дальше, пусть и не так быстро, как раньше. Я могу с абсолютной точностью сказать одно: общего снижения цен на недвижимость не будет. Тот, кто ждет глобального удешевления квадратного метра, скорее всего, этого не дождется. Рынок адаптировался к текущим условиям, и предпосылок для обвала стоимости готового жилья сегодня нет», — заключила риелтор.

Ранее были названы города России с самым резким скачком цен на жильё.