На рынок возвращается старый метод покупки жилья без ипотеки

Доля сделок в рассрочку на рынке недвижимости вновь показывает признаки роста за счет активности в сегментах элитной недвижимости и премиум-класса.

При этом инструмент существенно эволюционировал: стало наблюдаться увеличение минимальных первоначальных взносов, сокращение сроков выплат и акцент на более дорогие сегменты жилья., сообщает ИА DEITA.RU.

Оценить точную долю сделок в рассрочку сложно. Одним из косвенных показателей является структура продаж: в марте нынешнего года число зарегистрированных договоров долевого участия с рассрочкой в Московском регионе достигло примерно 2,3 тысячи.

Это около 41% всех заключённый в регионе ДДУ, что заметно выше показателей января, когда доля составляла лишь 23%, затем увеличилась до 33% в феврале и продолжила рост. Эксперты отмечают, что снижение доли ипотечных сделок играет важную роль в трансформации рынка.

После ограничений программы семейной ипотеки, которая с 1 февраля снизила объемы кредитования, недвижимость переходит в разряд более гибких и доступных форм оплаты. В целом, по результатам первого квартала 2026 года, доля рассрочки в первичном рынке выросла с 34% до 40%. Анализ региональных данных показывает, что в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Крыму доля таких сделок стабильно превышает общероссийские показатели.

Особое значение рассрочка приобретает в сегментах дорогого жилья: в элитной недвижимости она составляет до 90% сделок, а в сегменте апартаментов — до 95%. Такой сдвиг подчеркивает переход инструмента из массового сегмента в более престижные ценовые категории, о чем свидетельствуют оценки специалистов, цитируемых «Российской газетой».

Рост популярности рассрочки обусловлен широким предложением от застройщиков в новых жилых комплексах, где такие схемы активно внедряются. Однако условия сделки стали значительно жестче: если ранее минимальный первоначальный взнос мог составлять 10% или вообще отсутствовать, то сегодня стандарт — от 20% до 50%.

Такой подход связан с необходимостью повысить финансовую устойчивость проектов, поскольку сделки с рассрочкой не пополняют эскроу- счета в соответствии с применяемым законодательством о долевом строительстве и могут негативно влиять на финансовую надежность застройщиков, пишет портал «Дом Mail».

Несмотря на это, покупатели продолжают выбирать рассрочку несмотря на отсутствие скидок и зачастую более высокие платежи, а также штрафы за просрочку, что делает такую схему менее привлекательной по сравнению с ипотекой. В начале 2026 года число сделок с рассрочкой сохраняло тенденцию к росту, что свидетельствует о ограниченности доступных кредитных каналов в условиях высоких процентов по классической ипотеке.