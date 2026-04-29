Экс-премьер Степашин заявил, что вторичное жилье в России сейчас дешевеет

В РФ цены на вторичное жилье в настоящее время снижаются. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил бывший премьер России, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

© Вечерняя Москва

— Вторичное жилье сейчас дешевеет, — ответил он на вопрос ТАСС, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

При этом, по его словам, имеется надежда на снижение ключевой ставки. Ее вполне могут уменьшить до 10 процентов, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5-6 процентов.

Самая дешевая квартира в новостройках Московской области стоит 3,1 миллиона рублей. Об этом 27 апреля сообщил директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова. Она добавила, что сейчас на рынке недвижимости Подмосковья более 1,1 тысячи квартир, которые можно приобрести за пять и менее миллионов рублей.

Адвокат Игорь Баранов ранее рассказал, что проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». При этом просьбы продавца оформить сделку по продаже недвижимости как можно быстрее должны настораживать покупателя.