В Петербурге выставили на торги дачу Фаберже, которую хотела купить Рудковская

Компания «Дом.РФ» выставила на аукцион дачу Фаберже в Санкт-Петербурге, которая имеет статус объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июня, а сам конкурс состоится 19 июня. Начальная цена лота составляет 46,88 миллиона рублей.

Дача Фаберже расположена в поселке Парголово. Победитель аукциона будет обязан провести работы по ее реставрации и сохранению, а также соблюдать требования по содержанию и использованию объекта. Срок выполнения условий конкурса составляет семь лет, а работы по сохранению ОКН должны быть завершены к февралю 2029 года.

Дача Фаберже была резиденцией семьи знаменитых российских ювелиров и была построена в начале XX века. После революции она была национализирована и использовалась как санаторий, дом отдыха и детские оздоровительные лагеря, говорится в материале.

Осенью 2025 года продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко собрались приобрести дачу Фаберже, расположенную под Санкт-Петербургом. Об этом Рудковская сообщила в личном блоге.