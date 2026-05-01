В России заявили о росте цен на жилье в 70 городах страны за год

Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова выразила обеспокоенность тем, что стремительный рост цен на недвижимость в российских городах нивелирует положительный эффект от государственных программ поддержки семей. По данным, которые привела вице-спикер, за последний год в 70 крупнейших городах России стоимость жилья выросла в среднем более чем на 10 процентов. В связи с этим она заявила о необходимости донастройки программы льготной семейной ипотеки, чтобы сохранить ее социальную значимость и доступность для населения.

Анна Кузнецова напомнила, что депутатский корпус полностью поддержал решение президента страны о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2030 года. За все время действия этого механизма более 1,5 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиры.

Политик также отметила положительные изменения: президент и правительство поддержали инициативу о расширении действия семейной ипотеки на рынок вторичного жилья в малых городах, где новое строительство практически отсутствует. Это позволит многодетным и молодым семьям покупать готовые квартиры, а не ждать возведения новостроек.

Несмотря на эти позитивные шаги, ситуация в экономике, по словам вице-спикера, создает серьезные препятствия для достижения социальных целей. Анна Кузнецова отметила: «Например, рост цен на жилье — за год в 70 крупнейших российских городах цены выросли более чем на 10% в среднем".

Парламентарий добавила: "Растет и закредитованность граждан, также завышены тарифы на услуги ЖКХ». Она подчеркнула, что эти негативные факторы существенно снижают реальную эффективность тех мер поддержки, которые государство с большим трудом внедряет.

«Но одновременно с этим сегодняшние процессы в экономике говорят, что нужно донастраивать эти меры для сохранения эффективности», — заявила Анна Кузнецова, выступая на одном из круглых столов, организованных на площадке окружного форума партии «Есть результат!».

По ее мнению, просто продления программы недостаточно; необходимо синхронизировать ипотечные льготы с мерами по сдерживанию цен на первичном и вторичном рынках, а также бороться с чрезмерной закредитованностью населения.