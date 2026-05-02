В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обновленные правила Земельного департамента города.

На платформе DLD Cube, отмечается, что человек может получить резидентство будучи единственным собственником недвижимости в Дубае. Подать заявку на ВНЖ можно на два года, а стоимость жилья не играет роли.

До этого же, для получения вида на жительство был порог стоимости жилья в 750 тысяч дирхамов ОАЭ (204 тысячи долларов). Если же человек владеет имуществом совместно с другим, то стоимость доли должна быть не менее 400 тысяч дирхамов ОАЭ (109 тысяч долларов).

Ранее правительство Казахстана выпустило приказ, расширяющий список причин для отказа в виде на жительство (ВНЖ).