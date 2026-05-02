Москвичи теперь инвестируют не в квартиры, а в кладовые и машино-места

Многие годы у состоятельных или просто имеющих крупную сумму денег москвичей одним из самых популярных способов инвестиций была покупка квартиры. Мол, жилье в Москве всегда дорожает, спрос на него высокий, а потому деньги со временем приумножатся.

К тому же квартиру, пока она растет в цене на фоне инфляции, можно сдавать в аренду и тоже получать доход. Но эти времена для многих в прошлом - инвесторы все чаще стали присматриваться не к квартирам, а к машино-местам и даже кладовкам. Почему?

Финансовая парковка

Все очень просто: цены на жилье, особенно в новостройках, стали так высоки, что все меньше тех, кому они по карману. Вдобавок и ставки по ипотеке сейчас редко ниже 15% годовых. Так что взять квартиру в кредит, а выплачивать его за счет доходов с аренды тоже не всем удается - бухгалтерия может не сойтись. Поэтому потенциальные инвесторы и развернули взоры в сторону кладовых и машино-мест, которые гораздо дешевле квартир, тоже сдаются в аренду и обычно прибавляют в цене со временем. Золотая жила!

Риелторы подтверждают тенденцию: в последние годы спрос на парковки и келлеры, как еще называют кладовые, растет. Дело в том, что и то, и другое в новостройках обычно в дефиците. Парковочных мест на подземном паркинге может быть в три и более раза меньше, чем квартир в доме. С кладовыми похожая история. К тому же сначала покупатели квартир о парковке и хранении вещей не думают и все деньги вкладывают в жилье. А потом у застройщиков часто не остается ни келлеров, ни парковок. Но раскупают их не только местные жители.

Купить хоть кладовку, хоть келлер в любом доме обычно может любой человек - квартирой владеть необязательно. К тому же на старте продаж самые заманчивые цены. Например, на этапе котлована трехметровая кладовка может стоить миллион рублей, а к моменту сдачи дома уже ближе к 1,3 миллиона.

"В моей новостройке примерно так и было, - вспоминает в разговоре с "РГ" житель нового ЖК в Марьиной Роще Сергей Веденеев. - Сначала я купил кладовку за 800 тысяч рублей для себя, потому что в моей "однушке" не было балкона и с хранением вещей было особо не размахнуться. Но потом переехал и квартиру сдал. Хотел отдать квартирантам и кладовку, но увидел в общедомовом чате, что люди постоянно интересуются арендой кладовок. В итоге квартиру я сдаю одним людям, а кладовую - другим, своим соседям".

Правила съема

Но не все так радужно. Цены на парковки и кладовки сильно разнятся. Стоимость зависит от расположения ЖК, его ценовой категории, степени готовности, площади и других факторов. В среднем кладовка в Москве сейчас стоит около 1,3 миллиона рублей, а машино-место на подземном паркинге - ближе к 4 миллионам. Аренда же кладовок обычно обходится в 8-10 тысяч в месяц, а паркинга - около 20 тысяч.

При этом и то, и другое дорожает вместе с квартирами, что снижает их инвестиционную привлекательность, считает коммерческий директор компании "Метриум" Дмитрий Проскурин.

"Срок окупаемости машино-мест для инвесторов серьезно увеличился. На фоне резкого роста себестоимости строительства средняя стоимость парковочных пространств на первичном рынке столицы достигла 4 млн руб. При этом предпосылок для сопоставимого повышения арендной платы нет, ведь это снизит клиентский трафик", - объясняет он.

С кладовками ситуация схожая. Да, там гораздо ниже цены, но и стоимость аренды тоже ниже. Окупаться такое приобретение будет многие годы, а случится ли существенный прирост в цене - никто не гарантирует. К тому же кладовые и парковки обычно куда сложнее продать, чем квартиры.

Но опять же многое зависит от первоначальных расчетов. В соцсетях инвесторы в кладовки и машино-места делятся секретами успеха - у некоторых бывает до десятка лотов в собственности.

"Важно еще до покупки оценить перспективы - если ЖК большой, а кладовок критически мало, то спрос на них будет высоким, как и цена аренды. И с продажей проблемы вряд ли возникнут. А если даже у застройщика в продаже к сдаче дома остается много келлеров, то и спроса ждать не стоит", - напутствует новичков один из опытных инвесторов в Сети.

При хорошем спросе и кладовки, и машино-места обычно находят арендаторов прямо в общедомовых чатах - даже на онлайн-площадки объявлений выходить не приходится. Иногда предприимчивые владельцы больших кладовок делят их на части и сдают нескольким людям. Но больших прибылей с таких инвестиций, конечно, ждать не стоит.

Кстати

Имейте в виду, что на кладовки и машино-места приходят квитанции за ЖКУ, как на обычные квартиры. Суммы там небольшие, но все зависит от площади - если машино-место занимает 20 кв. м, то платеж может легко составить пару-тройку тысяч рублей в месяц. Соответственно, помимо доходов от аренды у инвесторов будут еще и расходы.