Рынок недвижимости в РФ оказался на грани из-за переизбытка новостроек

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что предпосылок к обрушению рынка недвижимости в РФ пока нет. Однако опрошенные «Известиями» эксперты выразили ряд предупреждений и назвали реальные риски, которые могут привести к падению цен.

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин считает, что обвал возможен не столько из-за роста себестоимости строительства, сколько из-за разрыва между реальными доходами покупателей и конечной ценой на жильё.

По его словам, падение покупательной способности населения и удорожание ипотеки заметно сокращают число сделок. При этом базовый сценарий, по оценке эксперта, — не обрушение, а затяжная стагнация с точечной коррекцией в самых перегретых локациях.

Президент AREA Андрей Соловьев прогнозирует локальную коррекцию цен в регионах с избытком нераспроданного жилья и низким спросом. Он также отметил, что качественные проекты в богатых регионах с высокой платёжеспособностью населения скорее всего удержат цену, в то время как менее качественные новостройки в проблемных субъектах РФ уйдут в дисконт.