Среди сверхбогатых покупателей вырос спрос на собственные острова

Спрос на острова существует среди состоятельных людей. Кого-то манит ореол морской романтики плюс изоляция от надоевшего шумного мира. Кто-то хочет построить тут отель и зарабатывать. В последнее время, говорят участники рынка, повысился спрос на покупку островов в Европе. Где и за сколько можно их купить?

Сколько надо накопить?

Спрос на острова в Европе существует всегда, сейчас он оживился, рассказывает основательница агентства недвижимости на Кипре Antaria Homes Марина Поповиду. Но называть это стремительным ростом некорректно: в абсолютных цифрах рынок таких объектов в Европе остается крошечным, отмечает эксперт. В первую очередь из-за ограниченной географии - не так много в Европе островов. Больше всего таких предложений в Греции и Хорватии.

Тем не менее за границей существуют даже риелторские компании, специализирующиеся именно на продаже островов по всему миру. Так, в каталоге privateislandsonline.com предлагается за 3,2 млн долларов купить островок в 2 гектара в Хорватии. На острове есть родник, недалеко - устричная ферма.

Чуть больше 1 млн долларов стоит островок на озере в Финляндии. Тут стоит дом в 320 кв. м, построенный в 1847 году, сауна, хозпостройки. Проведены электричество и оптоволоконный интернет. Островок соединен с берегом дорогой.

Есть остров в Шотландии. Около сотни гектаров, дом, высокоскоростной интернет, хозпостройки. Когда-то им владел сэр Реджинальд Флеминг Джонстон - наставник последнего императора Китая Пу И. Сюда можно добраться по воде или за 20-30 минут вертолетом от Глазго. Или в наличии итальянский островок в 5,7 га с переделанным под жилье маяком. Цены - по запросу.

Куда больше выбор в тропических локациях. 160 млн долларов - и ты владелец островка недалеко от Пхукета. 15 млн стоит необитаемый пока остров на Багамах, с разрешением на строительство отеля и аэродрома. А вот островок в 10 га в Сальвадоре, выставленный за 2,3 млн долларов, купить уже не получится - продан.

Зачем покупать остров?

Популярность островов растет за счет глобальной нестабильности, пандемийных и геополитических рисков, которые усилили желание сверхбогатых людей обеспечить себе максимальную приватность и безопасность, говорит руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева. В последние годы самыми популярными локациями для такой покупки стали Европа, Карибы и насыпные острова в ОАЭ. Например, Архипелаг Мир (The World Islands) в Дубае, расположенный в 4 км от побережья и созданный в форме карты континентов Земли, состоит из 300 частных и коммерческих островов.

Острова есть или были во владении Марлона Брандо (во Французской Полинезии), Джона Леннона (в Ирландии), Мела Гибсона (на Фиджи), Николаса Кейджа и Дэвида Копперфильда (на Багамах).

Другой вариант - с помощью острова еще и зарабатывать. Риелторы расхваливают такую недвижимость, указывая, что на острове можно проводить свадьбы и банкеты, частные вечеринки и тимбилдинги, сделать фермерское хозяйство и приглашать туристов.

Что не так?

Клиенту, который рассматривает покупку острова, важно понимать, что это не инвестиция в привычном смысле слова, говорит Поповиду. Перепродать такой актив с выгодой крайне сложно, ликвидность низкая, круг потенциальных покупателей узкий. Содержание же обходится очень дорого. Если на острове предполагается жить, то нужны вода, электричество, транспорт (и придется продумать, что делать в плохую погоду), персонал, инфраструктура (если случится сердечный приступ, далеко ли до врачей). Все это ложится на владельца ежегодно, вне зависимости от того, приезжает он туда или нет.

При покупке очень важно учитывать, к какому государству принадлежит остров, так как условия использования везде разные, отмечает Ломтева. Где-то он полностью становится собственностью покупателя, где-то возможна только аренда, а где-то (например, в Хорватии) земля может быть в собственности, а вот береговая линия и морское дно - собственность государства.

"Главный вопрос, который я всегда задаю: что вы собираетесь там строить и разрешат ли вам это сделать? - говорит Поповиду. - В той же Греции законодательство по строительству на островах чудовищно жесткое. Купить землю можно, а реализовать свой проект на ней часто невозможно. Есть живые примеры, когда клиенты приобретали участки и оставались с ними на руках, без какой-либо возможности что-то создать".

Покупка острова оправданна, когда клиент четко понимает, зачем ему это: это может быть lifestyle-актив под себя, проект с готовой концепцией вроде бутик-отеля или закрытого ретрита либо позиция в очень долгом горизонте без расчета на быструю окупаемость. Если же основная задача - доходность, то прибрежные виллы, резиденции первой линии и проекты в развитых локациях работают кратно лучше, отмечает эксперт.

А как в России?

В России рынок островов еще более узкий. География такова, что остров можно найти, скорее, в северных регионах и морях либо на реках и озерах.

У таких земельных участков есть свои особенности, говорит замруководителя проекта "Мой гектар" Инна Демкина. Поскольку остров окружен водой, по его периметру формируется водоохранная зона. Как правило, это полоса в 15 метров вдоль берега, которая не может находиться в частной собственности и автоматически относится к собственности Российской Федерации. Соответственно, границы участка отступают от воды и фактическая полезная площадь уменьшается. Кроме того, вся территория попадает под режим прибрежно-защитной полосы (обычно шириной 50-100 метров), где действуют ограничения на использование: это касается хозяйственной деятельности, распашки, строительства и других видов работ. Например, есть ограничения парковки автомобилей без специально оборудованной для этого площадки, септики должны быть третьего уровня очистки, которые перерабатывают полностью все отходы. В случае с островом эти ограничения накладываются со всех сторон, а не с одной, как это обычно бывает на материковых участках, и это существенно усложняет использование земли.