Ремонт квартир стал неподъемным: еще недавно за такую сумму можно было купить жилье

Стоимость ремонта квартиры, даже в «хрущевке», достигла немыслимых величин. Если еще недавно за 500-700 тысяч рублей можно было сделать вполне себе хороший ремонт в «двушке»-«трешке», нынче цены стартуют от миллиона. И хорошо, если не попадете на аферистов, которые просто исчезнут с вашими деньгами.

Средний бюджет на обновление жилья за последние годы вырос вслед за ценами на строительные материалы Аналитики провели исследование среди 1200 горожан в возрасте 24-55 лет и выяснили, жители каких городах готовы тратиться на ремонт больше.

Согласно результатам опроса «Девелопмент-Юг», 42% россиян выбирают для проведения ремонта в квартире лето. Возможность проветривания помещения или возможность уехать на время работ из дома становится определяющей. 27% предпочитают весну, начиная ремонт сразу после отопительного сезона, 18% делают ремонт осенью, и лишь 13% готовы начинать работы зимой.

В Москве 52% жителей закладывают на ремонт от двух миллионов рублей. Каждый пятый - больше трех миллионов.

В Санкт-Петербурге расходы распределяются более равномерно. 38% укладываются в диапазон полтора миллиона рублей. От двух миллионов рублей тратят 29% опрошенных.

Жители Ростова-на-Дону чаще планируют бюджет в диапазоне 800- 1,2 миллиона рублей (41%). 15% готовы вложить больше полутора миллиона рублей. В Перми и Нижнем Новгороде наблюдается схожая картина: 48–52% жителей стараются уложиться в сумму от 800 тысяч до миллиона. Доля крупных ремонтов (свыше 2-3 миллионов) не превышает 14–16%.

Распределение бюджетов среди жителей Краснодара выглядит следующим образом: жители южного города готовы потратить на ремонт до миллиона рублей. Такую сумму тратят 44% жителей. Доля ремонтов от полутора миллионов рублей достигает 19%.

По оценке аналитиков, различия в бюджетах и сезонности ремонта напрямую зависят от уровня доходов и стоимости строительных работ в регионах. Например, в городе-немиллионнике Астрахани жители готовы потратить на обновление ремонта в квартире до 300 тысяч рублей (так ответили 28% респондентов. 300–500 тысяч рублей готов потратить каждый третий астраханец, свыше полумиллиона - 18% респондентов, больше миллиона - 12%; от двух миллионов рублей - 8%.

Аналитики отмечают, что 70% опрошенных сталкиваются с превышением бюджета. В среднем перерасход составляет 10–25% от первоначальной суммы. В больших городах у большинства россиян возникают незапланированные траты, а треть превышает бюджет более чем на 20%.

По данным экспертов, стоимость ремонта продолжает расти. В 2025 году цены на работы и материалы увеличились на 10–15% и в пересчете на квадратный метр превысили 10 тысяч рублей.