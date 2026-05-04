«Завтра будет лучше»: что происходит с ценами на вторичное жилье в РФ

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил, что вторичное жилье в некоторых случаях дешевеет. Экс-премьер отметил, что падение цен продолжится при снижении ключевой ставки. Однако это из разряда «завтра будет лучше, чем вчера», а в сегодняшней реальности тенденции иные, передает «Царьград».

С осени 2025 года спрос на вторичное жилье резко вырос, фиксируют в Российской гильдии риелторов. В феврале 2026 года прирост сделок составил 26,3% по сравнению с прошлым годом. По данным ЦИАН, за первый квартал на вторичных рынках 35 крупнейших городов продали 122,7 тысячи квартир — на 18% больше, чем годом ранее. Первичка прибавила лишь 4%, а в Москве продажи новостроек рухнули на 37%.

Разница в цене между новостройками и вторичным жильем достигла небывалых значений. Раньше новые квартиры стоили дороже готовых на 10-15%, теперь разрыв составляет 30-40% и более. К тому же ремонт в свежепостроенной квартире потянет как минимум на миллион рублей, тогда как в квартиру с рук можно въехать сразу.

Однако цены на «вторичке», вопреки заявлению Степашина, не падают. Эксперты отмечают, что цены пошли вверх, просто темпы роста ниже, чем в сегменте новостроек.

Застройщики не собираются уменьшать стоимость квадратного метра. Этому мешают эскроу-счета, высокие ставки по проектному финансированию, рост цен на стройматериалы и оплату труда рабочих, поясняется в материале. Девелоперы замерли в ожидании снижения ключевой ставки — как только это произойдет, цены снова пойдут вверх, полагают аналитики.

Среднестатистической семье, чтобы купить квартиру на вторичном рынке, приходится брать ипотеку под 17% годовых. Ежемесячный платеж по кредиту в 4 миллиона рублей — 60 тысяч, плюс коммунальные услуги. «Доступное жилье» на деле оборачивается экономической кабалой. Покупатели присматриваются к готовым квартирам не потому, что те стали дешевле, а потому что новостройки оказались им совсем не по карману.

Эксперты резюмируют, что ситуация не изменится, пока ключевая ставка не опустится до реальных 10%, пока льготные программы дают только на новое жилье и пока разрыв в цене между «первичкой» и «вторичкой» составляет 30-40%. Квадратный метр так и останется недоступным, а россияне продолжат выбирать между слишком дорогими новостройками и стремительно дорожающей «вторичкой».