В России с 2019 года построили около 2,5 млн частных домов

Около 2,5 млн частных домов построили в России с 2019 года, среди лидеров Московская область, Краснодарский край, Ленобласть.

Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек на пресс-конференции в ТАСС.

"Ввод объектов ИЖС демонстрирует поступательный рост. Всего за период с 2019 по 2025 год было построено более 369 млн кв. м, или порядка 2,5 млн частных домов", - сказал он.

По его словам, среди регионов лидеров - Московская область, Краснодарский край, Ленобласть, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Чеченская Республика.