Какое жилье дешевле 5 млн рублей можно купить в Москве

Дешевле пяти миллионов рублей в Москве можно купить только компромиссные варианты жилья — переделанные под квартиры комнаты в общежитии или пансионате, апартаменты или долю в обычной квартире. О возможности приобрести недвижимость в столице с таким бюджетом рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалистки, минимальная цена полноценной квартиры в Москве на вторичном рынке к концу 2026 года будет достигать 5,8-6,5 миллиона рублей. При этом ниже пяти миллионов рублей сейчас продают только малогабаритные форматы — студии, квартиры гостиничного типа, бывшие комнаты в общежитиях, апартаменты, лоты в старом фонде и объекты со сложной юридической историей.

«Полноценная "однушка" в Москве — это уже совсем другой бюджет. Весной 2026 года цена стандартной вторичной однокомнатной квартиры в Москве обычно находится в диапазоне 11,5–13,8 миллиона рублей», — отметила риелтор.

Ранее стало известно, что самую дешевую однокомнатную квартиру рядом с метро в Санкт-Петербурге продают за 10,1 миллиона рублей.