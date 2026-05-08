Россиянам посоветовали покупать кладовые

Если россиянин скопил сумму в 500-700 тысяч рублей и ищет способ потратить ее наиболее выгодным способом, то он мог бы использовать эти деньги в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в регионе. Об этом заявила экономист, аналитик финансовых рынков Ольга Гогаладзе. Ее процитировало 78.ru.

Еще одним вариантом, по ее мнению, может быть приобретение техники. Как отметила Гогаладзе, можно купить компьютер для работы, оборудование для бизнеса или инструменты, которые увеличивают производительность труда.

С ней согласился руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко. По его словам, мощный компьютер в 2026 году — это орудие труда, средство производства для дизайнеров, монтажеров или специалистов по искусственному интеллекту. Иными словами, расходы на высокопроизводительный ПК — это не каприз «гика», а рациональная защита бюджета.

В свою очередь, ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предложил россиянам задуматься о покупке кладовой, что имеет особый смысл в современных жилых комплексах, где нередко нет систем хранения.

«Цены на кладовую стартуют от 350–400 тысяч рублей, а в среднем ее цена — 650–700 тысяч рублей», — сказал он.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк обратила внимание на возможность вложения денег в покупку автомобиля. По ее словам, сумма в 500–700 тысяч рублей вполне адекватный бюджет. На эти деньги можно приобрести машину в хорошем состоянии.

По данным «Выберу.ру», 57 процентов граждан серьезно отстали от тех финансовых целей, которые они поставили перед собой.