Россиян предупредили о скрытой переплате при покупке жилья в рассрочку

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил, что покупка квартиры в рассрочку может обойтись значительно дороже обычной сделки.

В беседе с НСН финансист отметил, что стоимость кредита в подобных схемах зачастую уже включена в цену недвижимости, хотя покупатели не всегда это понимают.

«Когда речь идёт о миллионах рублей, рассрочка означает, что к ним добавляются ещё несколько миллионов, в которые прячется цена кредита», — пояснил Мехтиев.

По словам специалиста, многие покупатели не просчитывают возможные финансовые риски и ориентируются только на привлекательные условия платежей.

Он добавил, что при возникновении проблем с выплатами продать такую квартиру по первоначальной цене может оказаться невозможно, поскольку жильё в рассрочку часто стоит дороже аналогичных объектов на рынке.

Ранее юрист Александр Шефер заявил, что при покупке квартиры у пожилого человека важно указывать в договоре полную стоимость недвижимости, чтобы снизить риски при возможных судебных спорах.