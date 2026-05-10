Названы семь регионов России со ставкой по ипотеке ниже 6%

По итогам марта средняя ставка по жилищным кредитам опустилась ниже 6% сразу в семи субъектах страны.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

Как следует из публикации, абсолютным лидером данного рейтинга стал Приморский край с показателем 5,12%.

Аналитики пояснили, что в список территорий с наиболее доступными займами также вошли Бурятия, Якутия, Тыва, Сахалинская и Амурская области, а также Забайкальский край.

По их словам, показатели ниже 7% зафиксированы в Архангельской области и Хабаровском крае, тогда как средняя ставка в целом по государству достигла отметки в 10%.

Ранее эксперт по недвижимости, гендиректор риелторской компании Юрий Паршиков выразил мнение, что универсального ответа на вопрос о выгоде аренды или ипотеки не существует, поскольку всё зависит от региона, доходов и условий покупки жилья.