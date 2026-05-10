Эксперты рассказали об особенностях больших квартир: когда нужно требовать скидку

Специалисты проанализировали первичный рынок многокомнатного жилья в границах «старой» Москвы (кроме элитного сегмента). Выяснилось, что в столице продается 18,7 тысячи квартир с тремя и более комнатами - на 11% меньше, чем год назад. «МК» выяснил, кто покупает большие квартиры, сильно ли они дорожают и на какой стадии готовности дома можно получить скидку от застройщика.

Средняя площадь больших квартир в комфорт-классе составляет 67 квадратных метров, в бизнес-сегменте - 80, в премиум - 106 «квадратов».

В основном большие квартиры приобретают семьи с двумя и более детьми, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Второй тип покупателей - когда кто-то в семье работает из дома: необходим отдельный кабинет, чтобы удаленщик не беспокоил домашних, а домашние не отвлекали работника. Третий тип - это когда, например, остался один пожилой родитель. Квартиру покупают с отдельной комнатой, рассчитанной на проживание еще одного родственника. Кроме того, есть культурные особенности некоторых народов, которые предполагают проживание большими семьями.

- Большие квартиры можно условно разделить на две категории. Первая - лоты, которые не отличаются какими-то особенностями и продаются вместе с обычными квартирами,. Вторая категория - лоты, которые обладают «фишками»: отдельной террасой, зимним садом, - говорит Денис Бобков, руководитель департамента аналитики и ценообразования девелопера Dar. - Жилье первой категории застройщики выводят в продажу сразу. Квартиры с «фишками» появляются в продаже ближе к моменту сдачи дома в эксплуатацию, обычно за полгода-год.

Наибольший объем предложения многокомнатных квартир находится на начальной стадии строительства - 49%. На втором месте - новостройки на введенной стадии с долей 20%, на третьем - на стадии монтажных работ, 18%. Быстрее всего продаются многокомнатные квартиры в проектах бизнес- и премиум-классов на стадии монтажных работ и на заключительной стадии строительной готовности.

По словам Дениса Бобкова, получить дополнительную скидку на многокомнатную квартиру можно после ввода дома в эксплуатацию. Застройщику обременительно содержать жилье большой площади, поскольку необходимо оплачивать содержание, налоги на имущество и так далее. При этом на этапе после ввода в эксплуатацию квартира достигла своей максимальной стоимости, и ее можно отнести к неликвидному объекту по определенным характеристикам.

Лидерами по объему предложения просторного жилья стали Западный административный округ с долей 17,7%, Южный округ - 16,4%, Северо-Западный - 15,8%.

Большая часть многокомнатных квартир представлена в пяти районах: Даниловском (7,4%), Покровском-Стрешневе (7,1%), Можайском (5,7%), Хорошево-Мневниках (5,4%), Пресненском (4,4%). Меньше всего многокомнатных квартир - в районах Косино-Ухтомский, Бескудниковский, Ивановское, Котловка и Некрасовка.

- За год средняя цена квадратного метра увеличилась на 20,3% и составила 628 тысяч рублей. В комфорт- и бизнес-классах отмечается рост на 14,4% - до 388 тысяч и 589 тысяч рублей соответственно. В премиум-классе многокомнатные квартиры подорожали на 13,7% - до 1,039 миллиона рублей, - отмечает Елена Чегодаева, руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Больше всего стоимость увеличилась в районах Текстильщики (на 39,2%), Кунцево (на 35,6%), Басманный (на 34%), Ростокино (на 32,3%) и Крюково (на 31,2%).

Самые дорогие квартиры расположены в районе Дорогомилово, где средняя цена метра составляет 2,2 миллиона рублей. На втором месте - Пресненский район со стоимостью 1,2 миллиона, на третьем - Гагаринский: 996 тысяч рублей.