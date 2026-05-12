Назван регион с самой высокой средней ставкой по ипотеке в России

Самая высокая средняя ставка по ипотеке среди регионов РФ по итогам марта 2026 года оказалась в Ингушетии — 16,01 процента. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

Второе место в списке заняла Чечня с показателем 14,94 процента. Замкнула тройку Новгородская область, где средняя ставка в марте была на уровне 11,93 процента. Четвертую строчку, по подсчетам аналитиков, заняла Саратовская область — 11,9 процента. Пятерку замкнули Калмыкия и Самарская область, в которых средняя ставка по жилищному кредиту составила по 11,69 процента. При этом в среднем по стране в марте показатель достиг 10 процентов.

Ранее инвестор Владимир Виноградов предрек снижение минимальных ставок по рыночной ипотеке на «первичку» в 2026 году до 15 процентов годовых.