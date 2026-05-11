Инвестор раскрыл способ накопить на первоначальный взнос на ипотеку в Москве

Чтобы накопить на первоначальный взнос на ипотеку в Москве, можно ежемесячно откладывать по 30 тысяч рублей или положить деньги на депозит, рассказал инвестор Сергей Гришин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что на сегодня минимальный взнос на квартиру равен 20 процентам от цены недвижимости. При этом, продолжил он, стоимость более-менее приличной квартиры в Москве составляет примерно 8 миллионов рублей.

«Далее простая математика: первый взнос равен примерно 1,5 миллиона рублей. Если откладывать в месяц по 30 тысяч рублей, то в год это составит 360 тысяч рублей. Если положить эту сумму на депозит под 12 процентов, выйдет 400 тысяч рублей в год. Значит, нам нужно три года, чтобы накопить», — объяснил Гришин.

Чтобы накопить исходные 30 тысяч рублей, эксперт посоветовал обратить внимание на подработки. Он отметил, что сейчас очень прокачаны сервисы такси и курьерской доставки, а также сервисы моментальной помощи. По его словам, это простой и быстрый заработок, который максимально доступен и может принести в месяц от 60 тысяч рублей. Инвестор также считает, что на фондовом рынке в контексте накоплений на квартиру стоит рассмотреть именно депозит.

«Но для того, чтобы ускорить процесс накопления, можно завести семью. Тогда копить будет в два раза быстрее и в два раза легче: в два раза больше потенциального дохода, а если есть ребенок, то это льготная ипотека. Поэтому можно совместить приятное с полезным», — заключил Гришин.

Ранее директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока рассказывала, что во второй половине 2026 года минимальный платеж по ипотеке за полноценную квартиру в новостройках столицы будет стартовать от 67,9 тысячи рублей в месяц.