Россияне начали массово скупать жилье в соседней стране

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала о том, почему россияне стали массово скупать жилье в Белоруссии. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Радченко, каждая третья покупка недвижимости в Белоруссии совершается гражданином России. Как объяснила эксперт, это связано с доступностью такого жилья и «чистотой» в стране.

«Россияне начали массово уезжать на отдых, порой продолжительный, в Белоруссию, где живут не только в хостелах или гостиницах, но и в квартирах. Там дешево, чисто... Более того, в республике строят много жилья. При этом каждую третью покупку недвижимости в республике совершают россияне», — заявила Радченко.

Эту информацию подтвердили в Национальном кадастровом агентстве. Согласно данным агентства, россияне остаются главными иностранными покупателями жилья в Минске. В период с 2024 по 2026 годы граждане России приобретали около 560–580 квартир в год.

