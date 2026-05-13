Опубликован список возможной недвижимости Зеленского

Семье Владимира Зеленского приписывают владение рядом дорогих объектов недвижимости в разных странах, в том числе в курортных районах Европы и США. Список домов и апартаментов приводит «Комсомольская правда».

Так, Зеленским может принадлежать вилла площадью около 500 м2 в престижном курортном итальянском городке Форте-дей-Марми. От дома до моря всего 400 метров. На территории виллы есть бассейн и спа-зона. Стоимость объекта оценивается в €2,5 - 4,5 млн. Еще одна вилла, владение которой приписывается украинскому политику и его родственникам, расположена на острове Сен-Бартелеми. Карибская Villa Stellae имеет площадь 436 м2. Кроме бассейна и террасы, там есть бункер. Оценивается она почти 18 миллионов евро.

В 2018 - 2019 годах Зеленский официально задекларировал 10 гостиничных номеров в Грузии, общая площадь которых составляет 360 м2. Номера расположены в Аджарии, на черноморском побережье.

Также семье Зеленских могут принадлежать целых три квартиры в Лондоне. Одна из них, стоимостью около $3 млн, находится рядом с музеем Шерлока Холмса на Baker Street. Также есть трехкомнатная в Regent’s Park и люкс в Artillery Row, Westminster.

Семье Зеленского приписывают и владение недвижимостью в США. В частности, им может принадлежать дом в Голливуде, площадь которого составляет 279 м2. В нем 10 спален и 13 ванных комнат. Стоимость - около $61 млн. Сам дом ранее принадлежал скандально известному реперу Пи Дидди, а один из соседей - создатель «Плейбоя» Хью Хефнер.

Также в США Зеленские могут владеть виллой в Майами, стоимостью около $30 млн и гигантским ранчо в Вайоминге. Его площадь около 3700 км2. На огромном участке земли есть домик, церковь и инфраструктура. Стоимость примерно $79,5 млн.

Ранее антикоррупционные органы Украины заявили, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог быть участником отмывания 460 миллионов гривен (около $10 млн) на элитном строительстве под Киевом. Украинский суд наложил арест на земельные участки и недвижимость, которые фигурируют в деле. Ермак отрицает свою причастность к коррупционным преступлениям, подчеркивая, что «имеет только одну машину и одну квартиру».

Одновременно со скандалом вокруг Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Среди прочего, она заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.