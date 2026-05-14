В России предложили запретить жилое строительство в определенных местах

В России предложили на законодательном уровне запретить строительство жилых домов на месте старых спортивных объектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«На их месте [стадионов] должны находиться только обновленные или заново отстроенные спорткомплексы с современной инфраструктурой», — подчеркнул Миронов.

Депутат отметил, что во многих российских регионах на месте старых стадионов появляется жилая застройка, вместо отремонтированных спортивных площадок. Соответственно, жители лишаются места для проведения полезного досуга.

По словам Миронова, обновленный законопроект будет внесен в Государственную Думу на рассмотрение в самое ближайшее время.

