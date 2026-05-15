Россияне начали скупать недвижимость в Саудовской Аравии на фоне безвиза

Граждане России начали скупать недвижимость в Саудовской Аравии на фоне безвизового въезда в страну и открытия местного рынка для иностранцев. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, купить можно дома и квартиры, которые находятся в специальных районах для иностранных граждан. Такие районы есть в Эр-Рияде, Джидде, а также в футуристичном городе Неом, строительство которого сейчас продолжается. Цены на недвижимость начинаются от 20 миллионов рублей.

Активнее всего россияне интересуются жильем в проекте Линия, где будут построены два зеркальных небоскреба общей длиной 170 километров и высотой 500 метров. На стадии строительства квартиры там можно купить за 35–50 миллионов рублей, и ожидается, что они вырастут в цене.

«Еще одно место интереса наших бизнесменов — Башня Трампа в Джидде, которую планируют сдать в 2029-м году. Там за двухкомнатную квартиру придется отдать 53 миллиона рублей. Куда дешевле обойдется вилла в Эр-Рияде — свой дом там можно купить за 20 миллионов рублей и дороже», — говорится в статье.

При этом, по данным риэлторов, спрос на жилье растет после того, как въезд в Саудовскую Аравию стал безвизовым. Также в этом году власти страны разрешили сделки с недвижимостью для иностранцев.

Напомним, что 11 мая вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Теперь граждане России могут находиться в королевстве без визы до 90 дней. При этом упрощенный режим не распространяется на тех россиян, которые едут в Саудовскую Аравию жить, работать, учиться, а также для совершения хаджа.