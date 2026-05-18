В Москве выросло число сделок со вторичным жильем

Количество сделок со вторичным жильем в Москве в апреле 2026 года увеличилось до более чем 13,5 тыс. договоров, что на 19% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает управление Росреестра по столице в "Максе".

"В апреле 2026 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 13 522 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилой недвижимости, что почти на 12% больше мартовского результата этого года (12 123). По отношению к апрелю 2025 года (11 411) показатель четвертого месяца этого года увеличился почти на 19%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года (13 086) число переходов прав выросло на 3%", - отмечается в сообщении.

Всего с начала этого года в Москве зарегистрировано около 43,86 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи жилья, что на 3% меньше января-апреля 2025 года (45,3 тыс. договоров) и на 1,5% выше показателя аналогичного периода 2024 года (43,2 тыс. договоров).