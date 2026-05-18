Стало известно о двузначном росте спроса на вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в России весной 2026 года продолжил расти на фоне дорогой ипотеки на первичном рынке и ужесточения условий по семейной программе, по итогам мая прирост может составить, по разным данным, от 10 до 57%. Об этом сообщили ТАСС опрошенные аналитики и участники рынка недвижимости.

"Покупательская активность на вторичном рынке в апреле оказалась на 8% выше, чем в марте, а май текущего года на 57% опередил май прошлого года. Конечно, без просадки спроса на волне майских праздников традиционно не обошлось и если сравнивать первую половину мая с первой половиной апреля текущего года, то майский спрос ниже на 21%, что объяснимо малым количеством рабочих дней. Сейчас тренд на рост покупательской активности на вторичном рынке сохраняется, в основном он конвертируется на объектах с дисконтом и тех, что собственники хотят продать срочно и поэтому снизили цену", - рассказала в беседе с ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова.

Эксперт связывает рост активности с ожиданиями дальнейшего снижения ставок.

"Покупатели вышли на рынок в поисках вариантов с максимальным дисконтом. Сейчас спрос в основном конвертируется в сделки по объектам, собственники которых готовы к срочной продаже и снижению цены", - пояснила она.

В среднем по городам-миллионникам спрос на вторичное жилье за год вырос примерно на 25%, говорит ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. По предварительным данным, в мае продажи могут прибавить еще 10-15% относительно апреля. По словам главного аналитика "Циан" Алексея Попова, в марте в России было продано 115 тыс. квартир на вторичном рынке, что на 13% больше, чем месяцем ранее, и на 32% выше показателя прошлого года. В результате мартовский результат вошел в пятерку лучших за последние два года.

"На вторичке дешевле, больше выбор, можно эффективнее торговаться. На фоне ужесточения ипотеки на первичке часть спроса перетекает именно в готовое жилье", - отметил он.

Региональный спрос растет

В "Инком-Недвижимость" отмечают, что в Москве спрос на вторичку в апреле вырос на 3% к марту и на 17% в годовом выражении. При этом доля ипотечных сделок в первом квартале этого года достигла 20-26% против менее 10% годом ранее.

По данным "Авито Недвижимости", в региональном разрезе спрос на готовые квартиры в апреле вырос во всех федеральных округах. Наиболее заметная динамика год к году зафиксирована в Центральном (+19%), Северо-Западном (+16%) и Сибирском федеральных округах (+13%). Также спрос увеличился в Дальневосточном (+12%), Уральском (+10%), Приволжском (+9%) и Южном федеральных округах (+3%). При этом предложение сократилось во всех федеральных округах. Цены год к году снизились только в Центральном ФО - на 4% относительно апреля 2025 года.

Охлаждения рынка не будет

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы рынок продолжит зависеть от динамики ипотечных ставок и объема предложения, однако пока признаков резкого охлаждения спроса на вторичное жилье не наблюдается.