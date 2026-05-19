Власти обсуждают ужесточение условий выдачи семейной ипотеки

Минфин и Минстрой обсуждают ужесточение условий выдачи «Семейной ипотеки» с июля. Так, Минфин предложил повысить ставку по программе в случаях, когда один из родителей не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком или получает новый жилищный кредит. Об этом сообщило издание «Московская перспектива» со ссылкой на письмо замглавы Минстроя Никиты Стасишина, направленное в правительство.

Однако Министерство строительства считает, что эта мера не должна распространяться на кредиты, оформленные с февраля текущего года. В ведомстве утверждают, что она должна работать с момента вступления в силу соответствующих поправок.

Frank Media направили запрос в оба ведомства.

В сентябре 2025 года в ходе Московского экономического форума замминистра финансов Иван Чебесков сообщил , что Минфин ведет работу, направленную на то, чтобы сделать «Семейную ипотеку» адресным инструментом, способным стимулировать демографию. Предполагалось, что власти хотят привязать ставку по программе к количеству детей в семье.