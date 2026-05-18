РЖД не смогли продать небоскреб в «Москве-Сити» из-за отсутствия заявок

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) не сумела продать принадлежащие ей офисные помещения в небоскребе Moscow Towers, расположенном в комплексе «Москва-Сити». Намеченный на 21 мая аукцион был признан несостоявшимся из-за полного отсутствия заявок. Стартовая цена актива составляла 280,8 миллиарда рублей.

© Вечерняя Москва

Лот включал в себя более 242 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе около 206 тысяч квадратных метров офисных площадей, 15,8 тысячи «квадратов» апартаментов, а также кладовые и машино-места. РЖД приобрели эти помещения в 2024 году с намерением разместить там свой собственный офис, потратив на сделку 193,1 миллиарда рублей, передает портал «РТС-Тендер».

Однако, по сообщениям участников рынка, отделка помещений могла потребовать еще около половины суммы покупки. Уже в 2025 году финансовое положение компании ухудшилось, что привело к поручению правительства о продаже дорогостоящего актива.

Вырученные средства планировалось направить на финансирование сокращенной инвестиционной программы на 2026 год.

По данным СМИ, перевозчик также планирует продать 49 процентов акций Федеральной грузовой компании примерно за 44 миллиарда рублей.