Снижению цен на новостройки нашли объяснение

Снижение цен на новостройки в России объяснили борьбой застройщиков за покупателей. Таким мнением поделился основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, такая тенденция на рынке появилась еще в 2025 году.

«За первый квартал текущего года объемы продаж сократились на 30 процентов. Чтобы сохранить объемы и выполнять финансовые планы, застройщики вынуждены перейти к коррекции цен в борьбе за потенциального покупателя», — пояснил Апрелев.

Ранее стало известно, что новостройки в Москве подешевели в среднем на 2,2 процента, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты связывают такую динамику с уменьшением числа сделок в элитном сегменте, а также увеличением доли ипотечников, которые выбирают наиболее дешевые варианты недвижимости. Некоторые специалисты сочли такие изменения статистической погрешностью.