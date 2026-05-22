Москвичи стали чаще продавать жилье ради закрытия ипотеки

Москвичи стали все чаще продавать квартиры ради того, чтобы полностью погасить ипотеку. О такой тенденции агентству РИА Новости заявила директор департамента первичного рынка и ипотеки компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.

По статистике агентства, доля квартир, купленных в ипотеку и продающихся до ее закрытия, в Москве достигла 35-40 процентов. При этом год назад показатель составлял около 25-30 процентов. Рост продаж ипотечного жилья эксперт объясняет упрощением механизмов реализации залоговой недвижимости. Благодаря этому, по словам риелтора, ипотечники могут больше не «тянуть лямку» до последнего платежа и относятся к таким обременениям легче.

По большей части продаваемое жилье — это квартиры в новостройках комфорт- и бизнес-класса. Они покупались под инвестиции на этапе строительства и были выставлены на продажу сразу после ввода дома в эксплуатацию. Также экспозиция пополняется ипотечными студиями и «однушками», которые покупались семьями в качестве стартового жилья. Многие ипотечники распродают жилье просто потому, что больше не могут обслуживать кредит. Прежде всего речь идет об ипотеке, оформленной в 2023-2024 годах, когда наблюдался резкий подъем ставок.

При этом, если раньше ипотечные квартиры продавались с большой скидкой, то сейчас, по наблюдениям собеседницы агентства, к таким лотам относятся лояльнее. Сегодня такие квартиры уже не представляют трудности для покупки, поскольку банки научились быстро проводить погашение, переоформление и расчеты через аккредитивы и безопасные схемы.

Ранее сообщалось о снижении популярности флиппинга — покупки квартиры в плохом состоянии с последующим ремонтом и перепродажей. В Москве доходность от него упала с 50-100 до 30-35 процентов годовых. При этом все чаще флипперы отдают предпочтение премиум-сегменту, чтобы успех перепродажи не зависел от ипотеки.