Директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов назвал шокирующими цены на квартиры в Москве.

Об этом он заявил на конференции «Время изменений: формула баланса», сообщает ТАСС.

«Я, честно говоря, в шоке, ну вот по простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение», — сказал представитель регулятора.

По его словам, совокупная сумма непогашенных обязательств покупателей перед застройщиками перестала стремительно увеличиваться, однако за год все равно выросла на 4 процентных пункта.

«Мы смотрим внимательно, как поведет себя эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет», — пояснил он.

Представитель ЦБ РФ напомнил, что сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому девелоперы будут обязаны передавать данные о продаже квартир в рассрочку в Бюро кредитных историй (БКИ), чтобы платежные обязательства граждан по этим сделкам учитывались при оценке их кредитного рейтинга и платежеспособности. Пока такую информацию может получить только банк, кредитующий застройщика, что не позволяет другим кредиторам правильно оценивать долговую нагрузку заемщика, пояснил Данилов.